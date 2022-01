Zwei Lenker fuhren fast 100 km/h zu schnell

Die Begründung, warum die Lenker fast 100 km/h zu schnell waren, fiel interessant aus. Der jüngere der beiden Lenker, ein 27-jähriger Salzburger gab an, dass er eine Probefahrt machte und alle Gänge durchschalten und ausdrehen wollte. Der ältere der beiden, ein 48-jähriger Flachgauer, gab an, dass der jüngere zuvor knapp aufgefahren sei und ihn dann überholt habe. Davon hatte er sich anzünden lassen und sei ebenfalls so schnell gefahren. Ein durchgeführter Alkotest ergab bei dem Flachgauer 0,5 Promille. Beide Lenker wurden angezeigt und müssen mit einem Führerscheinentzugsverfahren rechnen.