Dschungel-Star Linda Nobat nackt im „Playboy“

„Es hat sich nichts geändert“

Auf die Frage, ob sich die Situation dunkelhäutiger Bürger nicht in jüngster Zeit durch die Black-lives-matter-Bewegung verbessert habe, sagte sie: „Nein. Das habe ich auch daran erkannt, dass mein Neffe, der jetzt acht Jahre alt ist, genau dasselbe durchleben muss, was ich vor 25 Jahren erlebt habe. Und mir ist schon jetzt bewusst, dass Kinder, die noch nicht mal in Planung sind, genau dasselbe Schicksal erleiden werden. Es hat sich nichts verändert. Das merkt man auch an dem Erfolg der AfD und daran, wie viele Leute in den sozialen Medien sagen, was sie wirklich denken …“ Das einzige, was die Situation verändern könne, sei Bildung, ist Nobat sich sicher. „Das ist der Grundstein.“