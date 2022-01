„Scream“: Im Kino darf wieder geschrien werden!

Das kleine Städtchen Woodsboro war in der Vergangenheit bereits 4 Mal Opfer maskierter Serienmörder. Im Zentrum der Fälle standen stets Sidney Prescott (Neve Campbell), Reporterin Gale Weathers (Courtney Cox) und Polizist Dewey Riley (David Arquette). Ob sie die Regeln noch kennen, um in einem Horrorfilm zu überleben? Aber Achtung: In Teil 5 unter der Regie von Matt Bettinelli-Olpin und Tyler Gillett („Ready or not“) ist nicht alles, wie es scheint ...