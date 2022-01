Heimische Gäste füllten die Betten in den Ferien

Leicht haben Freizeitbetriebe es auch in diesen Ferien nicht gehabt. Aber doch ein bisschen besser als 2020/21, da sind sich Gastronomen, Hoteliers sowie Thermen- und Liftbetreiber einig. „Der Naturschnee war eine große Hilfe. Das hat den Saisonkartenvorverkauf schön in Schwung gebracht“, sagt Dietmar Tröbinger von der OÖ Seilbahnholding. Die Skigebiete freuten sich insbesondere über den Zwickeltag am 7. Jänner, der ihnen dank strahlendem Sonnenschein unter anderem in Hinterstoder ca. 6000 Besucher bescherte. „Gefehlt haben uns die Gäste aus Deutschland und Tschechien“, sagt Helmut Holzinger vom Skigebiet Hinterstoder/Wurzeralm.