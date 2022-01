„Wollen, dass Schulen offen bleiben“

Schule in Pongau nur zur Hälfte im Homeschooling

Zurzeit befinden sich in Salzburg bereits fünf Klassen im Homeschooling. Eine davon betrifft Forstau im Pongau. In der 600-Einwohner-Gemeinde infizierten sich während der Weihnachtsferien zwei der drei dort unterrichtenden Lehrer mit Corona. „Gestern im Radio habe ich gehört, dass die ganze Volksschule im Distance-Learning sein soll, aber das stimmt nicht“, so Ortschef Josef Kocher. Fälschlichweise ging diese Information vom Land aus, jedoch sei nur eine der beiden Klassen zuhause. Diese werde von den Lehrern, die in Quarantäne sind, mit Schulstoff versorgt werden. Die Zweite sei aber vor Ort.