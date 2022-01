Kontrollen: Händler streng, Kunden verwirrt

Seit Mitte November ist das Betreten von Geschäften außerhalb des täglichen Bedarfs nur Geimpften und Genesenen vorbehalten. Kontrolliert wurde das bislang nur selten. Das ändert sich ab sofort, denn die neue Verordnung sieht die lückenlose Kontrolle des 2-G-Nachweises im Handel vor. Nicht nur die Mitarbeiter müssen sich den Impfpass von den Kunden zeigen lassen, auch die Polizei ist in Zivil sowie in Uniform unterwegs, um das zu prüfen. Der überwiegende Teil der Händler setzt das auch um, wie ein Lokalaugenschein zeigte. Wie kontrolliert wird, bleibt den Händlern überlassen. Entweder man bekommt einen Stempel oder Mitarbeiter kontrollieren am Eingang. Die meisten Kunden zeigen Verständnis, einige wenige sind aggressiv. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.