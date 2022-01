„BIM“ findet in diesem Jahr online statt

„Natürlich hätten wir die ‚BIM‘ nach der coronabedingten Verschiebung im November 2021 zu Jahresbeginn gerne als Publikumsmesse abgehalten. Die aktuelle Pandemielage macht das aber leider unmöglich“, sagt Mag. Gabriele Tischler von der Stabstelle Bildung in der WK Salzburg. Im Hintergrund hat man intensiv an einem Online-Konzept gearbeitet. An den beiden Veranstaltungstagen können sich Interessierte daheim und in der Schule auf Informationssuche begeben. In virtuellen Räumen können sie dabei mit Anbietern von Ausbildungsplätzen direkt in Kontakt treten. Der Einstieg erfolgt über die Website: https://www.berufsinfo-world.at/.