IM NAMEN DER REPUBLIK

1. Die beklagte Partei ist gegenüber der klagenden Partei schuldig, es ab sofort zu unterlassen, Laufbildwerke, an welchen der Klägerin die Nutzungs- und Verwertungsrechte zustehen, die Philippa Strache beim Ausschenken von Punsch im Alten Allgemeinen Krankenhaus anlässlich des Pfötchen-Punsches am 9.12.2018 und/oder Philippa Strache am 22.8.2019 beim Streicheln von Tieren in der Steiermark zeigen, zur Gänze oder in Teilen zu vervielfältigen und/oder zur Verfügung zu stellen, wenn dies ohne Zustimmung der Klägerin geschieht und/oder wenn der Filmhersteller, der Freiheitliche Parlamentsclub, nicht genannt wird und/oder wenn die Filmwerke auf eigenmächtige Weise bearbeitet werden.