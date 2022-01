„Für uns ist das ja alles nichts Neues“

Auch am Akademischen Gymnasium in der Stadt Salzburg zeigt sich ein ähnliches Bild. „Der Schulstart am Montag ist problemlos verlaufen. Zwar haben wir weniger Schüler vor Ort, von circa 530 Schülern sind 480 an der Schule, aber wir hatten bei den Antigentests nur zwei positive Fälle dabei. Jeder von uns hat damit gerechnet, dass die Situation so weitergeht wie vor Weihnachten.“ Direktor Klaus Schneider sieht die Lage entspannter als Administrator Wolfgang Mayer.