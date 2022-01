Schulstart begann mit Panne

Riesenaufregung herrschte in vielen Wiener Familien Montagfrüh, als es nach Ferienende wieder in die Schule ging. Am Sonntag stapelten sich bereits die Säcke mit Corona-Tests bei den Abgabestellen. Doch am Montag war der Andrang bereits um 7 Uhr in der Früh so groß, dass das Online-System von Alles-gurgelt zusammenbricht. Eltern, Kinder und Teenager probierten es immer wieder, besonders die jüngeren Schüler waren verzweifelt. Doch die Direktoren hatten schnell alles im Griff, niemand wurde nach Hause geschickt. Stattdessen wurde an den Schulen mittels Antigen-Test gecheckt. Eine Herausforderung bleiben in den nächsten Tagen und Wochen die drohenden Personal-Engpässe, wenn sich Lehrer infizieren. Abzuwarten bleibt auch, zu wie vielen Klassensperren es aufgrund von Schul-Clustern kommen wird. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.