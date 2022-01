Schneefahrbahn führt zu Crash im Alpbachtal

Die winterlichen Straßenverhältnisse in Tirol forderten am Sonntagnachmittag einen weiteren Verletzten nach einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Autolenker kam in Alpbach (Bezirk Kufstein) ins Schleudern, ein entgegenkommendes Fahrzeug krachte in das Heck des Wagens. Der Fahrer, ein 46-jähriger Deutscher, wurde ins Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht, die weiteren Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon.