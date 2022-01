Geheimtipp oder Blockbuster?

Wer also gern sehen will, was alle grade sehen, der wird hier fündig. Schon nach einem Klick wird dem Blockbuster-Fan klar: Wer „Don’t Look Up“ mit Leonardo DiCaprio nicht gesehen hat, kann gar nicht mitreden. Unglaubliche 152 Millionen Stunden lang wurde der Film nämlich in der letzten Woche weltweit gestreamt - der Abstand zu Platz 2 („The Unforgivable“ mit Sandra Bullock) mit „nur“ 21 Millionen geschauten Stunden ist riesig. Damit landet der Satire-Streifen auch in der Allzeit-Statistik schon auf Nummer 3 hinter „Bird Box“ und „Red Notice“.