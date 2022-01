Neuer Fall für Detektivinnen in „Big Sky“

Wer „Tatort“ mag, wird „Big Sky“ lieben! Die Thrillerserie von TV-Mastermind David E. Kelley („Big Little Lies“, „Ally McBeal“) spielt im ländlichen Norden der USA, einer Gegend, in der Kriminelle ihre Machenschaften leicht verbergen können und Polizisten nicht immer das sind, was sie zu sein scheinen. Das haben die Detektivinnen Cassie Dewell (Kylie Bunbury) und Jenny Hoyt (Katheryn Winnick) in Staffel eins schon schmerzhaft erfahren müssen. Doch die Vergangenheit liegt hinter ihnen, und in der zweiten Staffel wartet schon ein neuer gefährlicher Fall auf sie.