Zendaya gefangen im Netz aus Drogen und Lügen

Rue Bennett ist eine Jugendliche, die nach dem Tod ihres Vaters aus den Zwängen der amerikanischen Kleinstadt ausbrechen will und dabei in die Drogensucht schlittert. Gefangen in einem Netz aus Suchtgift und Lügen, schafft sie es kaum noch, auch noch Familienleben und Gefühle auf die Reihe zu kriegen. Immer wieder wird sie so vom Leben überfordert. Den ersten Entzug hat sie schon mit 17 Jahren hinter sich - aber im Land der Opioidkrise ist es für sie kaum möglich, clean zu bleiben.Zu groß sind die Versuchungen. Rues Schulkameraden Jules (Hunter Schafer), Maddy (Alexa Demie), Nate (Jacob Elordi) und Kat (Barbie Ferreira) kämpfen währenddessen mit Gewaltfantasien, Geschlechteridentitäten, psychischen Erkrankungen und sexuellem Erfolgsdruck. Eine behütete Jugend sieht anders aus.