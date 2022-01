Experte warnt, Krisenmanager wartet auf Prognose

In Salzburg lagen am Samstag 57 Patienten wegen einer Covid-19-Erkrankung in Spitalsbetten – 15 davon auf einer Intensivstation. Die Situation ist derzeit deutlich weniger angespannt, als noch im November. Allerdings: Die momentanen Spitals-Zahlen bilden noch nicht die massive Zunahme der Infektionen in den vergangenen Tagen ab.