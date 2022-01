„Gurgeltests auch für Kindergartenkinder geeignet“

Testkits in Geschäften erhältlich

Sobald Kinder in der Lage sind, zu gurgeln, stehe dieses Angebot in Tirol auch dieser Altersgruppe offen, heißt es vonseiten des Landes. Die Gurgeltestkits können in rund 400 Handelsfilialen von MiniM und Baguette von MPREIS sowie von Eurospar, Interspar und SPAR abgeholt und wieder abgegeben werden. Das Testergebnis liegt nach Abgabe der Probe nach spätestens 24 Stunden vor. Die Abholung in den Filialen erfolgt mindestens einmal täglich.