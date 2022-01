Rudi Wachs „Gaben“ bringen Spendenrekord

55.000 Euro für Tiroler Frauen in Not

Diesmal stellte sich der in Hall geborene und in Mailand lebende Künstler Rudi Wach in den Dienst der guten Sache. „Die Gabenbringerin“ heißt das jüngste Afra-Werk, das im Frühsommer 2021 in zehn Druckschritten vollendet wurde. Symbolträchtig seine Bezeichnung, denn die „Gaben“ der 160 Käufer, die am Dreikönigstag offiziell übergeben wurden, erreichten eine Rekordsumme: 55.000 Euro für Tiroler Frauen in Not.