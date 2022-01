Wängle eröffnet bereits am Sonntag den Wahlreigen

In 274 Tiroler Gemeinden werden am 27. Februar Gemeinderat und Bürgermeister gewählt. In Wängle bei Reutte schreiten rund 700 Wahlberechtigte bereits am Sonntag zu den Urnen. Mittels Selbstauflösung wurde der Dorfchef im Oktober vom Gemeinderat verjagt, ein Amtsverwalter übernahm die Geschicke.