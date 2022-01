In Tirol im Jänner noch 77.000 Impftermine frei

Mehr als 100.000 Menschen in Tirol über fünf Jahren sind aktuell noch nicht gegen das Virus geimpft. Die Landesregierung macht darauf aufmerksam, dass bis Ende Jänner noch mehr als 77.000 Impftermine in Tirol zur Verfügung stehen. Am 15. und am 22. Jänner wird zudem eine eigene Hotline für telefonische Anfragen an Ärzte freigeschaltet.