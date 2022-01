„Wir sangen auch im Sommer Weihnachtslieder“

Albert Gohm ist 85 Jahre alt, an Kreativität und Phantasie mangelt es ihm nicht - davon zeugt allein schon die immense Vielfalt der ausgestellten Krippen. Die Objekte stehen aber nicht nur für sich, sondern bilden als Ensemble auch einen Querschnitt der Krippenbaugeschichte ab. „Ich habe immer schon gerne gebastelt, darüber hinaus bin ich bis zum heutigen Tag ein begeisterter Maler“, erzählt Gohm. Die idealen Voraussetzungen brachte er also mit, dennoch dauerte es eine Weile, bis er den Krippenbau für sich entdeckte. So richtig auf den Geschmack kam der Feldkircher, als er vor 35 Jahren zusammen mit seinem Sohn Alexander einen Krippenbaukurs in Tisis besuchte. In weiterer Folge ließ er sich dann in Innsbruck zum Krippenbaumeister ausbilden und konnte fortan selbst Kurse leiten.