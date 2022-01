Inzidenz steigt in Himmel, Hoffnung liegt am Boden

Landeshauptmann Wilfried Haslauer sprach ein Machtwort. Er untersagte kurzerhand die Austragung des für 11. Jänner geplanten Nachtslaloms der Damen in Flachau. Die Pongauer Gemeinde ist momentan eine der bevölkerungsstärksten Salzburgs. Nach aktuellen Schätzungen halten sich dort derzeit an die 16.000 Menschen auf. Ski-Touristen, Zweitwohnsitz-Inhaber und Saisonarbeiter bringen die 2900-Seelen-Gemeinde jeden Winter gewaltig zum Anwachsen. Flachau ist dabei nur eine von vielen Gemeinden, der es Winter für Winter so ergeht.