Caritas-Präsident Landau fordert Staatssekretariat

Generell spricht Landau dem neuen Kabinett von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) einen Vertrauensvorschuss aus. „Wir haben in den vergangenen Monaten mit Sicherheit so etwas wie einen politischen Klimasturz erlebt und in der Folge eine massive Vertrauenskrise“, resümiert der Caritas-Präsident, aber: „Ich glaube, dass die handelnden Personen den Ernst der Lage erkannt haben.“