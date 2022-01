Die kleine Botin wirft den Christbaum nicht weg

Für die meisten Weihnachtsbäume ist nun die Zeit des Abschieds gekommen. Nach Wochen im Wohnzimmer mit glänzenden Kugeln und Kerzenschein heißt es jetzt abräumen und raus. Traditionell rund um den 6. Jänner. Irgendwie ist es schade, die Tanne einfach so achtlos auf den nächsten Gehsteig zu werfen oder sie zum Sammelplatz zu bringen! Ich habe mir dazu viele Gedanken gemacht. Nachdem auch Tannen im Topf nicht unbedingt nachhaltiger sind und oft den Weg in den Garten nicht überleben, verwerte ich von unserem Christbaum so viel wie möglich.