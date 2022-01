Herren-Slalom verschoben ++ Sonderstatus Djokovic

Der Herren-Slalom in Zagreb wird witterungsbedingt vorläufig verschoben, Ryoyu Kobayshi ist auch im dritten Springen kaum zu schlagen und großes Stirnrunzeln in der Tenniswelt nach Australian Open-Zusage für ungeimpften Djokovic - das sind ihre Themen bei den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Mittwoch, dem 5. Jänner.