Hüttschlag ist als einzige Gemeinde coronafrei

Nur eine der 119 Gemeinden zeigt sich davon recht unbeeindruckt. In der Pongauer Ortschaft Hüttschlag gab es am Mittwoch keinen einzigen Covid-Fall. Bürgermeister Hans Toferer (ÖVP) freut sich über die Coronafreiheit in seiner Gemeinde, will aber realistisch bleiben. „Wir sind froh, dass das momentan so ist, vielleicht sind wir ja die Bravsten“, sagt er mit einem Augenzwinkern. Nachsatz: „Das kann auch nur eine Momentaufnahme sein, vielleicht haben wir in den nächsten Tagen schon wieder mehr Fälle.“