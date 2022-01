Mit krone.at zur Kino-Premiere von „Spencer“

„Zu sich selbst zurückzufinden ist ein qualvoller Kraftakt für Diana, während sie darum kämpft, an dem festzuhalten, was der Name Spencer für sie bedeutet“, erklärt Stewart, was die Ikone Diana für sie so faszinierend macht. Wenn man sich in die Ecke gedrängt fühle, sei es normal, die Zähne zu zeigen. Bei Diana bewunderte sie, wie diese „ihr Herz auf der Zunge trug“, so Stewart im Vorfeld des Kinostarts. Diana sei mit einer besonderen Gabe geboren, ist sich die Schauspielerin sicher: „Sie sticht als dieses funkelnde Haus in Flammen hervor.“