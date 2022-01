Multiresistenter Erreger entwickelte sich in Igeln

Nicht die Verwendung von Penicillin an Entwicklung schuld

Diese Entwicklung hat sich also schon lange vor der mittlerweile vielfach unkontrollierten Verwendung von Antibiotika in der Medizin und Viehzucht zugetragen. „Unsere Studie legt nahe, dass es nicht die Verwendung von Penicillin war, die zur Bildung von MRSA geführt hat. Es war ein natürlicher Prozess“, so Ewan Harrison von der University of Cambridge. Von der Haut der Igel sprang der Erreger dann irgendwann auf Menschen und Nutztiere über.