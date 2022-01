Weihnachtsbaum am Wiener Rathausplatz gefällt

Aus Fichte wird Fernwärme und Strom gewonnen

Der Baum wird nach der Fällung verwertet: Aus dem Holz wird - so wie aus den meisten Wiener Weihnachtsbäumen - wohlige Fernwärme und Strom gewonnen. „Ich danke den Profis vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt für die perfekte Erledigung dieser nicht gerade einfachen Aufgabe hier am Rathausplatz“, so Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky. „Und mit der Verwertung aller gesammelten Christbäume in Wien produzieren wir klimaneutrale Wärme für rund 2.700 Haushalte und tragen zur Müllvermeidung bei! Davon profitiert auch das Klima!“