Trotz Lockdowns: ÖAMTC rückte 54.000 mal aus

Was aber doch auffällt: In den Sommermonaten brauchten besonders viele liegen gebliebene Autofahrer die Hilfe des ÖAMTC: Rekordeinsätze wie nie zuvor verzeichnete der ÖAMTC Salzburg in den Sommermonaten Juli mit 5.592 Einsätzen und August mit 5.953 Einsätzen. Dies ist vor allem auf den ungewöhnlich starken Urlauberreiseverkehr innerhalb Salzburgs und auf den Transitrouten zurückzuführen. Der einsatzstärkste Tag war im Jahr 2021 allerdings nicht im Sommer, sondern im Winter: Am 11. Jänner rückten die Pannenhelfer salzburgweit 370-mal aus, um Autofahrern zur Hilfe zu eilen - das ist mehr als das Doppelte des Tagesdurchschnitts.