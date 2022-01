Weg zur passenden Impfung wird erleichtert

Die Angebote reichen von anmeldefreien Terminen in Form der Pop-Up-Impfungen bis hin zu den Impfmöglichkeiten mit Termin an den fixen Impfstandorten des Landes. Zusätzlich werden an ausgewählten Standorten eigene Kinderimpfungsstraßen offeriert und es besteht seit kurzem auch die Möglichkeit, eine COVID-19-Schutzimpfung kombiniert mit einer kostenlosen Grippeimpfung zu erhalten.