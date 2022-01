Mit der „Krone“ zur Burgenland Extrem Tour

Seit Jahren bringen die Weitwanderexperten Michael Oberhauser, Tobias Monte und Josef Burkhardt unternehmungsfreudige Menschen aller Altersgruppen kräftig in Schwung - mit außergewöhnlichen Bewegungserlebnissen. Die 11. Auflage der Burgenland-Extrem-Tour geht am 28. Jänner über die Bühne. Für hartgesottene Naturfreunde sind 120 Kilometer rund um den Neusiedler See angesagt, kürzere Distanzen aber ebenso möglich. Der Schlüssel für diese große Herausforderung und alle anderen Veranstaltungen des Organisatorentrios ist eine Jahresmitgliedschaft. Neun davon werden jetzt hier verlost.