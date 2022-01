Psychiater analysiert Silvester-Spreng-Serie

Die „Krone“: Wer sind die Leute, die um die Silvesterzeit alles Mögliche in die Luft sprengen und was treibt sie an?

Psychiater Herwig Oberlerchner: Es sind vermutlich eher Männer jüngeren, manchmal auch reiferen Alters, die auf diese Art auch zu fraglichem Ruhm gelangen wollen, einen hohen Grad an Aggressionsbereitschaft haben, ihre Impulsivität nicht ausleben und ihrer Aggression nicht im Miteinander Ausdruck verleihen können. Frauen sind da wohl eher nicht darunter.