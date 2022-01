Jugendliche schießen mit Schreckschusspistolen

Mann bedroht Angestellte im Supermarkt



Im Flachgau wurden am 3. Jänner der Filialleiter und eine Angestellte eines Supermarktes von einem 34-jährigen Mann bedroht. Kurz darauf konnte der Oberösterreicher in seiner Wohnung festgenommen werden. In seinem Heim stellten die Beamten Cannabiskraut und ein Luftdruckgewehr sicher. Anschließend wurde der Mann in die Justizanstalt Puch/Urstein überstellt.