Niederösterreich sicherte sich neue EU-Millionen

So fern sich die Projekte der Europäischen Union in Brüssel und Straßburg manchmal auch anfühlen mögen, so nahe ist ihr Profit – erst recht in Niederösterreich! In der auslaufenden Förderperiode konnten 175 Projekte umgesetzt und rund 109 Millionen Euro dafür abgerufen werden. Auch der neue Finanzplan ist jetzt gesichert.