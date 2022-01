Comeback der ÖSV-Adler ++ Hattrick von Ex-ÖFB-Star

Die österreichischen Überflieger greifen bei der Qualifikation der Vierschanzentournee in Innsbruck an, Austro-Kicker Andreas Weimann sorgt für einen Hattrick in der zweithöchsten englischen Spielklasse und Marcel Hirscher ist zurück auf der Piste! Das und noch mehr sehen Sie heute bei den krone Sport News mit Katie Weleba, bei der ersten Ausgabe des neuen Jahres 2022.