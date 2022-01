„The King‘s Man“: Mit Schirm, Charme und Pistole

Ein elitärer Geheimdienst, der sich hinter einem feinen Schneidergeschäft in Londons berühmter Savile Row verbirgt, stand im Mittelpunkt des bunten Actionspektakels „Kingsman: The Secret Service“. Die Comicverfilmung von Regisseur Matthew Vaughn mit Taron Egerton, Colin Firth und Samuel L. Jackson war 2014 ein Überraschungshit. Die starbesetzte Fortsetzung von 2017 mit Channing Tatum, Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges und Pedro Pascal kam zwar nicht ganz so gut an, hielt die Filmreihe rund um die Geheimorganisation Kingsman aber weiter am Leben. Bevor Vaughn in einem dritten Teil die Geschichte in der Gegenwart fortsetzen wird, erzählt er nun in einem nicht minder durchgeknallten Prequel die Entstehungsgeschichte von Kingsman - mit völlig neuer Besetzung und einer Riege an internationalen Stars in Gastauftritten.