Schulstart gelingt nur mit Tests

Der Schulstart nächste Woche wird spannend. Bildungsdirektor Heinrich Himmer ist bereits in K1-Quarantäne. Von daheim aus bereitet Himmer mit dem Bildungsministerium und Stadtrat Christoph Wiederkehr den Schulstart nach den Weihnachtsferien am 10. Jänner vor. Dabei sind noch einige Fragen offen, wie etwa wie viele Schüler mit einem gültigen PCR-Test zum Unterrichtsstart erscheinen werden. Und darf eine Schule ein ungetestetes Kind vom Unterricht ausschließen? Die Gewerkschaft warnt indes vor Personal-Engpässen, wenn sich etliche Lehrer gleichzeitig mit Omikron infizieren. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.