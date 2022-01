Arbeitslosenrate in Salzburg geht zurück

Salzburg liegt mit Stand Dezember 2021 mit seiner niedrigen Arbeitslosenquote an erster Stelle in ganz Österreich. Dicht gefolgt von Tirol. Es gibt 378 Arbeitslose weniger als 2019 und auch im Vergleich zu 2020 verzeichnet sich ein Rückgang von rund 50 Prozent. Auch im Großteil der Bezirke zeigt sich ein geringerer Wert als vor der Pandemie. In der Stadt selbst und im Flachgau beträgt die Arbeitslosenrate -34,1 Prozent verglichen zum Vorjahr. Auch der Pinzgau verzeichnet einen sehr positiven Wert mit -70,5 Prozent.