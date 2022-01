Schloss Ernegg: Wahr gewordener Hochzeitstraum

Feiern kann das Brautpaar auf Schloss Ernegg mit Familie und Freunden ganz privat: Vom Empfang der Gäste am Vorabend bis zum gemeinsamen Frühstück am Tag danach, vom Getting Ready bis zu den Hochzeitsfotos - im und rund um das Schloss sorgen kraftvolle, inspirierende Plätze stets für das richtige Ambiente. Das professionelle Eventmanagement-Team von Schloss Ernegg begleitet das Brautpaar bei der Planung für ein besonderes Fest am schönsten Tag.