Neujahrsbabys in Zell und Schwarzach

Die schnellste Spontangeburt meldete das Spital in Zell am See. Dort brachte eine 27-Jährige um 0:25 ihr erstes Kind zur Welt. Der Bub heißt Elias und ist 3.795 Gramm schwer und ganze 56 Zentimeter lang. Die Geburt habe vier Stunden gedauert, Mutter und Kind seien wohlauf, berichtete das Spital.