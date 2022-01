Weltmeister Walkner visiert sein viertes Podest an

Zum dritten Mal ist die Rallye Dakar in Saudi-Arabien zu Gast, insgesamt ist es die 44. Auflage des wohl größten Abenteuers im Motorsport. Für Österreichs bisher einzigen Sieger Matthias Walkner, der 2018 damals noch in Argentinien triumphiert hatte, wird es seine achte Dakar und möglicherweise seine letzte. Unabhängig von seiner Zukunftsgestaltung nach 2022 möchte der 35-jährige Salzburger am 14. Jänner im Ziel in Jeddah wieder auf dem Podest stehen.