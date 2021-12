„Das Buch von Boba Fett“: Solo für die Kultfigur

Aufruhr in Jabbas Palast

In der Lucasfilm-Produktion spielt Temuera Morrison die Hauptrolle des Boba Fett, unterstützt von Ming-Na Wen, die die Söldnerin Fennec Shand verkörpert. Die beiden kehren in der Serie in die Wüste von Tatooine zurück, um Anspruch auf das Gebiet zu erheben, das einst von Jabba the Hutt und seinem Verbrechersyndikat regiert wurde. Zur Erinnerung: Im Abspann der zweiten Staffel von „Der Mandalorianer“ waren Fett und Shand zu sehen, wie sie Jabbas frühere rechte Hand und Nachfolger, den schleimigen Twi‘lek Bib Fortuna, ins Jenseits befördern. Doch die Machtübernahme verläuft selbstverständlich nicht ohne Komplikationen und alle „Star Wars“-Fans dürfen sich auf eine ordentliche Portion Action - und so manche Überraschung freuen.