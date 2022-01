„Harry Potter“: Wiedersehen der Zauberlehrlinge

Hauptdarsteller Daniel Radcliffe gesteht im Gespräch mit seinen Weggefährten, dass er sich nach dem Ende der Filmreihe schlecht fühlte: „Was mir am meisten Angst machte, war die Annahme, dass das wichtigste Ereignis in unserem Leben nun schon vorbei war.“ So wie Co-Star Emma Watson verrät er in der Show auch, in wen er am Filmset verliebt war und liest sogar einen Liebesbrief an die Auserwählte vor. Für die Fans hält das Special „Return to Hogwarts“ neben dem Wiedersehen mit bekannten Gesichtern also auch einige gut gehütete Geheimnisse bereit. Einschalten und rausfinden!