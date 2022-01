„Frau im Dunkeln“: Keine Angst vor Tabus

Eine unterschwellig bedrohliche Grundstimmung setzt in dem Film rasch ein, nachdem die Hauptfigur, die Literaturprofessorin Leda, an ihrem Urlaubsort in Griechenland angekommen ist. Ihre Strandidylle wird nämlich durch eine laute, provokante Großfamilie gestört, in deren Sog Leda rasch gerät. Denn sie interessiert sich vor allem für die junge Mutter Nina (Dakota Johnson), diemit dem Muttersein überfordert ist. Das löst bei Leda schmerzhafte Erinnerungen an ihre Vergangenheit aus. Was damals passiert ist, wird bruchstückhaft in Rückblenden erzählt.