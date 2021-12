Kein Rückblick

Liebe Leserinnen, liebe Leser, viele Themen - allen voran jene, die mit der Pandemie zu tun hatten - haben uns im Jahr 2021 beschäftigt. Während „Krone“-Mitarbeiterin Rubina Bergauer in der heutigen Printausgabe keine klassische Wanderung zurücklegt, sondern auf einem unbeschwerlichen Rundwanderweg zum Rückbesinnen, Nachdenken und reflektieren anregen will, hat Astrologin Claudia Böß schon mal einen Blick auf das geworfen, was uns die Jahre 2022 und auch 2023 bringen könnten. So viel sei verraten: Es bleibt abwechslungsreich und spannend, vielleicht auch nicht ganz unbequem... Für das kommende Jahr wünscht Ihnen die Krone Vorarlberg ein Feuerwerk von Ideen, schönen Begegnungen mit Verwandten und Freunden, viel Glück und natürlich Gesundheit!