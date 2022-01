Die kleine Botin nimmt Abschied vom alten Jahr

Das anzunehmen, was man im vergangenen Jahr erlebt hat, ist der erste Schritt. Dann tut es gut, das Alte abzulegen. Das kann man machen, indem man ein Bad nimmt und das Jahr tatsächlich abwäscht! Auch die alte Tradition des Räucherns (mit Weihrauch und Salbei) hilft bei der Reinigung und beim Loswerden. Für mich sind alte Rituale, die meine Oma schon gelebt hat, nach einem harten Jahr sehr wichtig. Sie geben ein Gefühl von Halt und helfen beim Vorbereiten auf das, was kommt. Ich formuliere meine Wünsche und Vorsätze: Was möchte ich erreichen? Was möchte ich bestärken? Wie kann ich gut für mich sorgen?