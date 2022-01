Abandonware und die Spionin, die ich liebte

Vor 20 Jahren habe ich mich in einen unkonventionell humorigen Agenten-Shooter und seine coole Protagonistin Kate Archer verliebt. „No One Lives Forever“ aus dem Hause Monolith heimste Top-Wertungen ein, wurde für seine emanzipierte Heldin und die tolle Siebzigerjahre-Spielwelt gefeiert. Wer heute in die Welt von „No One Lives Forever“ abtauchen will, hat allerdings ein Problem: Das Spiel ist nirgends mehr offiziell zu bekommen. Es wurde zu sogenannter Abandonware.