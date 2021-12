Verkehrsdelinquente gingen Polizei ins Netz

Mann mit halbgeladener Waffe



Bereits mitten in der Nacht kontrollierte eine Streife in St. Georgen einen Pkw. Die Beamten entdeckten dabei eine Pistole im Seitenfach der Fahrertür. Der 67-jährige Lenker hatte zwar eine Waffenbesitzkarte, allerdings keinen Waffenpass. Die Pistole war zudem halbgeladen und wurde nicht in einem geschlossenen Behältnis transportiert. Die Polizisten sprachen dem Flachgauer ein vorläufiges Waffenverbot aus.