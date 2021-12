Skiunfälle am Nassfeld und in Bad Kleinkirchheim

Auch in Bad Kleinkirchheim hagelte es Unfälle

Ein 20-jähriger Skifahrer aus Deutschland kam am Mittwochnachmittag mit seinen Sportgeräten im Skigebiet Bad Kleinkirchheim/St. Oswald in einem Funpark aus Eigenverschulden zu Sturz und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde vom Rettungshubschrauber Alpin1 in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht.