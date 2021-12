LIVE ab 11.30 Uhr: Wer gewinnt Super G in Bormio?

Mit Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr haben sich beim Super G am Mittwoch Österreichs Speed-Herren am Podest zurückgemeldet. Der Sieg ging allerdings zum dritten Mal in Folge an Aleksander Aamodt Kilde. Folgt heute (11.30 Uhr) beim zweiten Super G in Bormio die Wachablöse? Mit dem LIVETICKER von sportkrone.at sind Sie dabei.